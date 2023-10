Sortie champignons salle des fêtes Arricau-Bordes, 18 octobre 2023, Arricau-Bordes.

Arricau-Bordes,Pyrénées-Atlantiques

8h30 : RDV devant la salle des fêtes

11h : détermination des récoles et exposition

12h30 : pique-nique partagé.

2023-10-18 fin : 2023-10-18 15:00:00. .

salle des fêtes

Arricau-Bordes 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



8:30 am: Meeting point in front of the village hall

11 a.m.: determination of the harvests and exhibition

12:30 pm: shared picnic

8.30 h: Punto de encuentro frente al ayuntamiento del pueblo

11h: Determinación de la cosecha y exposición

12.30h: picnic compartido

8.30 Uhr: Treffpunkt vor dem Festsaal

11 Uhr: Bestimmung der Ernte und Ausstellung

12.30 Uhr: Gemeinsames Picknick

Mise à jour le 2023-10-13 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN