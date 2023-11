Concours de belote Salle des fêtes Arras-sur-Rhône Catégories d’Évènement: Ardèche

Arras-sur-Rhône Concours de belote Salle des fêtes Arras-sur-Rhône, 3 décembre 2023, Arras-sur-Rhône. Arras-sur-Rhône,Ardèche L’association « les amis de la Tour » organise un concours de belote. Toutes les doublettes sont primées..

Salle des fêtes

Arras-sur-Rhône 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



The association « les amis de la Tour » organizes a belote competition. All doublettes win prizes. La asociación « les amis de la Tour » organiza un concurso de belote. Todos los dobletes ganan premios. Der Verein « Les amis de la Tour » organisiert einen Belote-Wettbewerb. Alle Doubletten werden prämiert.

