Spectacle Bulles de savon Salle des fêtes Armentières Catégories d’Évènement: Armentières

Nord Spectacle Bulles de savon Salle des fêtes Armentières, 23 janvier 2024, Armentières. Spectacle Bulles de savon Mardi 23 janvier 2024, 14h00 Salle des fêtes Sur inscription avant le 12 janvier – 3€ Houplinois / 6€ non-Houplinois (galette des rois et boisson incluses Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-23T14:00:00+01:00 – 2024-01-23T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-23T14:00:00+01:00 – 2024-01-23T16:00:00+01:00 ⏳ Inscriptions avant le 12 janvier, Pôle seniors du CCAS Salle des fêtes Rue d’Armentières, Houplines Armentières 59280 Nord Hauts-de-France Détails Catégories d’Évènement: Armentières, Nord Autres Code postal 59280 Lieu Salle des fêtes Adresse Rue d'Armentières, Houplines Ville Armentières Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Salle des fêtes Armentières Latitude 50.686324 Longitude 2.893495 latitude longitude 50.686324;2.893495

Salle des fêtes Armentières Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/armentieres/