Rencontre caritative de quatre chorales Salle des Fêtes Arles

Rencontre caritative de quatre chorales Quatre chorales de la région d’Arles se réunissent pour un concert caritatif au profit d’Arles Madagascar Développement Mahavoky Samedi 2 mars, 14h30 Salle des Fêtes Participation libre

Quatre chorales de la région d’Arles se réunissent pour un concert caritatif au profit d’Arles Madagascar Développement Mahavoky :

Amicale des Corses – Koupalinka – Voix libres – La boîte à chanson

L’association Arles Madagascar Developpement Mahavoky oeuvre depuis de longues années au developpement d’une région très pauvre et reculée de Madagascar.

Développement agricole ( formation, cultures partagées, construction de poulailler, grenier collectif, projet apicuture) et rural (construction d’un puits, achat de pirogue) mais aussi aides à la scolarité et à la santé (création d’une école) financement de frais médicaux d’urgence.

Salle des Fêtes 2, boulevard des Lices, 13200 Arles

