Loto des enfants Dimanche 21 janvier 2024, 15h00 salle des fêtes 4€ le carton, 10€ les 3

L’équipe pédagogique de l’Ecole primaire Marie Curie, située dans le quartier de la Roquette, a décidé de partir en classe verte avec l’ensemble des enfants de l’école, au mois d’avril 2024.

En vue de rendre ce voyage accessible à toutes les familles, un loto « spécial enfants » est organisé le dimanche 21 janvier 2024 à la salle des fêtes d’Arles.

Ce loto est organisé en collaboration avec les enfants de l’école : vente des cartons, tirage des numéros, vente de crêpes, etc.

Lots pour les enfants et durée raccourcie par rapport à un loto classique.

Les familles arlésiennes sont les bienvenues pour partager un moment convivial et familial tout en soutenant un projet d’école.

salle des fêtes 3 bd des lices 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

