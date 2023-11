Cet évènement est passé Thé dansant salle des fêtes Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Thé dansant salle des fêtes Arles, 25 novembre 2023, Arles. Thé dansant Samedi 25 novembre, 14h00 salle des fêtes 10 € L’association E.S.D. propose un Thé dansant à partir de 14h dans la salle des fêtes d’Arles.

il est animé par Bruno Esposito, un gouter sera également servi. Organisation d’une tombola.

VENEZ NOMBREUX salle des fêtes 3 bd des lices 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0610780084 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00 Thé dansant musique Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu salle des fêtes Adresse 3 bd des lices 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville salle des fêtes Arles latitude longitude 43.674619;4.630673

salle des fêtes Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/