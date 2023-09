Buenos Arles Tango salle des fêtes Arles, 6 octobre 2023, Arles.

Buenos Arles Tango 6 – 8 octobre salle des fêtes Soirées dansantes vendredi et samedi à 22 €, dimanche 10 € Entrée libre à la conférence du vendredi et à l’apéro tango du samedi midi.

Festival Buenos Arles Tango IX,

Les 6, 7 et 8 octobre 2023 en Salle des Fêtes.

Lors de ce Festival, les arlésiens pourront apprécier plusieurs manifestations publiques autour du tango argentin avec la conférence gratuite à l’auditorium de la MDVA, le vendredi 6 octobre à 17H30 sur le thème « Musicalité du tango et les époques » donnée par Florian Megy pédagogue accompli et musicien de formation, diplômé du Conservatoire d’Avignon en piano. Mais l’événement du Festival est la venue, pour deux soirée exceptionnelles, d’un orchestres argentin renommé, La Tipica Misteriosa Buenos Aires, un des meilleurs orchestres du moment à Buenos Aires, en tournée Européenne en septembre et octobre. Comme à chaque édition de ce Festival, il y aura le samedi 7 octobre un apéro Tango en entrée libre avec le spectacle de folklore argentin de la troupe « De Mi Tierra », et une initiation gratuite à la danse du Tango (boissons et tapas prévues avec participation aux frais).

salle des fêtes 3 bd des lices 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.arles-tanguedia.org/stageSoiree.php »}] https://www.google.com/maps/place/3+Bd+des+Lices,+13200+Arles/@43.6750499,4.6278881,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x12b6766c656b36df:0x4cb1bdd84dde85f2!8m2!3d43.675046!4d4.630463!16s%2Fg%2F11c1ynyb69?authuser=0&entry=ttu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T21:00:00+02:00 – 2023-10-06T23:59:00+02:00

2023-10-08T11:30:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00

Tango conférence musicale