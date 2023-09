Cet évènement est passé Bourse aux monnaies Salle des Fêtes Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Bourse aux monnaies Salle des Fêtes Arles, 3 septembre 2023, Arles. Bourse aux monnaies Dimanche 3 septembre, 09h00 Salle des Fêtes Entrée libre Le Club numismatique arlésien organise une vente et détermination de monnaies et de billets.

Nombreux exposants. Stand du Groupe Numismatique de Provence avec les publications du G.N.P. Salle des Fêtes 2, boulevard des Lices, 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 93 53 75 http://www.patrimoine.ville-arles.fr/index.php?obj=edifice&idx=120&quartier=37&site= Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-03T09:00:00+02:00 – 2023-09-03T17:00:00+02:00

