Habitez bien, habitez malin Vendredi 23 juin, 10h00 Salle des Fêtes entrée libre et gratuite

Le Pôle Infos seniors du CCAS d’Arles et le comité d’Action sociale Agirc Arrco organisent une journée dédiée à l’habitat et au vieillissement.

Tout au long de la journée seront abordés : l’adaptation des logements, la rénovation énergétique, la prévention des chutes et de l’isolement, l’habitat intergénérationnel…

À partir de 10 h : une conférence sur ces différents thèmes afin de s’informer librement.

Tout au long de l’après midi : des stands pour rencontrer des professionnels en direct et aborder plus précisément les questions qui vous concernent.

Seront présents : différentes caisses de retraite, le centre des impôts d’Arles, des associations de consommateurs et de locataires, des organismes chargés d’accompagner les travaux d’aménagement, des associations locales consacrées au bien vieillir et à l’habitat intergénérationnel.

Salle des Fêtes 2, boulevard des Lices, 13200 Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T10:00:00+02:00 – 2023-06-23T16:30:00+02:00

