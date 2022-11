Goûter dansant Salle des Fêtes Arles Catégories d’évènement: Arles

Goûter dansant Dimanche 18 décembre, 14h30 Salle des Fêtes

Salle des Fêtes 2, boulevard des Lices, 13200 Arles

04 90 93 53 75 http://www.patrimoine.ville-arles.fr/index.php?obj=edifice&idx=120&quartier=37&site= l’association ESPACE SENIORS DYNAMIQUES organise un gouter dansant le Dimanche 18 décembre 2022 à la salle des Fêtes d’Arles à partir de 14h00.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-18T14:30:00+01:00

2022-12-18T18:00:00+01:00 Espace seniors dynamiques

