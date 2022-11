Loto du PCF d’Arles Salle des Fêtes Arles Catégories d’évènement: Arles

4€ – 1 carton 10 € – 3 cartons 20€ – 8 cartons

Grand retour du loto du PCF d’Arles après 3 ans d’absence handicap moteur mi Salle des Fêtes 2, boulevard des Lices, 13200 Arles Les Alyscamps Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 93 53 75 http://www.patrimoine.ville-arles.fr/index.php?obj=edifice&idx=120&quartier=37&site= Le retour du grand loto du PCF Retrouvez-nous dimanche 27 Novembre à partir de 16h dans la salle des fêtes d’Arles. Au programme de nombreux lots à gagner, des bons d’achats de commerçants locaux, des filets garnis intégralement rempli de produits de la région, une TV, une trottinette électrique et de nombreux autres lots.

