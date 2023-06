Tiasoa – Repas de Fête Nationale Salle des fêtes Arjuzanx Morcenx-la-Nouvelle, 1 juillet 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

Déjeuner et danses folkloriques

Samoussa et ses crudités / Poulet royal / Boeuf braisé à la malagasy / Riz blanc / Rougail tomate / Salade de fruits exotiques / Glace au parfum des îles / Café – Infusion

Tarifs : 16€/Adulte – 10€/ Enfant Boissons non incluses.

2023-07-01

Salle des fêtes Arjuzanx

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Lunch and folk dancing

Samoussa and raw vegetables / Royal chicken / Malagasy braised beef / White rice / Tomato rougail / Exotic fruit salad / Island flavoured ice cream / Coffee – Infusion

Price: 16?/Adult – 10?/Child Drinks not included

Almuerzo y baile folclórico

Samoussa y verduras crudas / Pollo real / Ternera estofada a la malgache / Arroz blanco / Tomate rougail / Ensalada de frutas exóticas / Helado con sabor a la isla / Café – Infusión

Precios: 16?/Adulto – 10?/Niño Bebidas no incluidas

Mittagessen und folkloristische Tänze

Samoussa und Rohkost / Königliches Huhn / Geschmortes Rindfleisch auf madagassische Art / Weißer Reis / Tomaten-Rougail / Exotischer Obstsalat / Eis mit dem Duft der Inseln / Kaffee – Kräutertee

Preise: 16/Erwachsene – 10/Kinder Getränke nicht inbegriffen

