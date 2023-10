Nouvel an 2024 Salle des fêtes Argentonnay, 31 décembre 2023, Argentonnay.

Argentonnay,Deux-Sèvres

Le comité des fêtes et le foyer des jeunes de Moutiers s’associent pour fêter cette nouvelle année ensemble.

Repas : Amuses bouches – Tartare de St Jacques façon tiramisu aux agrumes – Médaillon de Veau, brochette de pomme de terre grenaille et son moelleux aux légumes – Fromage – Trilogie gourmande – Café.

Soirée animée par l’orchestre Aromazik..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 04:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes and the Foyer des jeunes de Moutiers join forces to celebrate the new year together.

Meal: Appetizers – Scallop tartar with citrus tiramisu – Veal medallion, grenaille potato skewer and vegetable moelleux – Cheese – Gourmet trilogy – Coffee.

Evening entertainment by the Aromazik orchestra.

El Comité de la Fiesta y el Albergue Juvenil de Moutiers unen sus fuerzas para celebrar juntos el Año Nuevo.

Comida: Aperitivos – Tartar de vieiras con tiramisú de cítricos – Medallón de ternera, brochetas de patata grenaille y moelleux de verduras – Queso – Trilogía gastronómica – Café.

Animación a cargo de la orquesta Aromazik.

Das Festkomitee und das Jugendheim von Moutiers schließen sich zusammen, um das neue Jahr gemeinsam zu feiern.

Mahlzeit: Amuses bouches – Jakobsmuscheltartar mit Zitrusfrüchten – Kalbsmedaillon, Grenaille-Kartoffelspieß und Gemüseflaum – Käse – Trilogie gourmande – Kaffee.

Abendunterhaltung durch das Orchester Aromazik.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT Bocage Bressuirais