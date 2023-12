Veillée à danser Salle des fêtes Argentonnay, 3 décembre 2023, Argentonnay.

Argentonnay,Deux-Sèvres

L’atelier danse et les musiciens traditionnels du Conservatoire vous invitent à danser. Au programme : musique, plaisir et convivialité.

En partenariat avec le CSC de Nueil-Les-Aubiers..

Salle des fêtes

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Conservatoire?s dance workshop and traditional musicians invite you to dance. On the program: music, fun and conviviality.

In partnership with the CSC de Nueil-Les-Aubiers.

El taller de danza del Conservatorio y los músicos tradicionales le invitan a bailar. En el programa: música, diversión y convivencia.

En colaboración con el CSC de Nueil-Les-Aubiers.

Das Tanzatelier und die traditionellen Musiker des Konservatoriums laden Sie zum Tanzen ein. Auf dem Programm stehen Musik, Spaß und Geselligkeit.

In Partnerschaft mit dem CSC von Nueil-Les-Aubiers.

