La Ch’tite Rando Salle des fêtes Argentonnay, 15 octobre 2023, Argentonnay.

Argentonnay,Deux-Sèvres

Le comité de jumelage d’Argentonnay organise sa randonnée avec 2 parcours de 8 et 12 kms, avec un repas de spécialités (réservation avant le 10/10/23 au 06.31.11.38.12)..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 10:00:00. .

Salle des fêtes

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Argentonnay twinning committee is organizing a hike with 2 routes of 8 and 12 kms, with a speciality meal (book before 10/10/23 on 06.31.11.38.12).

El comité de hermanamiento de Argentonnay organiza su marcha con 2 recorridos de 8 y 12 kms, con una comida de especialidades (reservas antes del 10/10/23 en el 06.31.11.38.12).

Das Partnerschaftskomitee von Argentonnay organisiert seine Wanderung mit 2 Strecken von 8 und 12 kms, mit einem Spezialitätenessen (Reservierung vor dem 10/10/23 unter 06.31.11.38.12).

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Bocage Bressuirais