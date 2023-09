Soirée repas – spectacle Flamenco avec Arena Negra Salle des fêtes Argenton, 14 octobre 2023, Argenton.

Argenton,Lot-et-Garonne

Soirée Repas Spectacle Flamenco avec Arena Negra.

Menu : sangria – moules frites – dessert

Prévoir tous ses couverts..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Salle des fêtes

Argenton 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Evening meal and Flamenco show with Arena Negra.

Menu: sangria – moules frites – dessert

Please bring your own cutlery.

Cena y espectáculo flamenco con Arena Negra.

Menú: sangría – mejillones y patatas fritas – postre

Traiga todos sus cubiertos.

Abend Essen Flamenco-Show mit Arena Negra.

Menü: Sangria – Muscheln mit Pommes frites – Dessert

Bitte bringen Sie Ihr gesamtes Besteck mit.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Coteaux et Landes de Gascogne