Trad'azun » le petit » salle des fêtes, Arcizans-Dessus (65)

Samedi 9 mars 2024, 20h30
salle des fêtes, Arcizans-Dessus (65)
12 €

1ère journée de festivités dans le cadre du Festival Trad'Azun, qui se déroulera du 30 août au 1er septembre 2024.

Stage de chant pyrénéen (3h) et de danses de Bigorre (3h) de 16 h à 19h.
Possibilité de repas sur place sur réservation via le site Trad'Azun (sera opérationnel début 2024)

Bal à 20h30 , Clément Rousse solo en 1ère partie.
Restitution du stage de chant à l'interbal
Bal à 23 h avec (confirmation en attente)

NB: les équipement spéciaux ne sont pas obligatoires pour aller à Arcizans-dessus/Gaillagos. Néanmoins il est prudent à cette époque de l'année de surveiller les prévisions météo. Risque d'annulation en cas de neige abondante.

route de Gaillagos
salle des fêtes, 65400 Arcizans-Dessus, France

