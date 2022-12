Festival Trad’Azun, J 1 salle des fêtes, Arcizans-Dessus (65)

Festival Trad’Azun, J 1 salle des fêtes, Arcizans-Dessus (65), 18 mars 2023, . Festival Trad’Azun, J 1 Samedi 18 mars 2023, 21h00 salle des fêtes, Arcizans-Dessus (65)

12 euros

organisé par En Cadence et association en cadence salle des fêtes, Arcizans-Dessus (65) route de Gaillagos salle des fêtes, 65400 Arcizans-Dessus, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40177 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Première journée de la 7ème édition du festival Trad’Azun, qui se poursuivra début septembre 2023 16 heures: stage de 3 heures de danses de Bigorre, et de chant à danser 19 h 30 : repas sur réservation 21h : bal avec le duo Benjamin Bouyssou et Clément Rousse en première partie, suivi du groupe Parpalhon source : événement Festival Trad’Azun, J 1 publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T21:00:00+01:00

2023-03-19T01:00:00+01:00

