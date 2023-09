Ciné chez nous à Archigny avec « 38°5 Quai des Orfèvres » Salle des fêtes, Archigny Archigny, 5 octobre 2023, Archigny.

Ciné chez nous à Archigny avec « 38°5 Quai des Orfèvres » Jeudi 5 octobre, 20h30 Salle des fêtes, Archigny Plein tarif : 6€50, tarif réduit : 5€

Le ciné chez nous à Archigny vous propose :

– Jeudi 5 octobre à 20h30 à la salle des fêtes :

>> Le film « 38°5 Quai des Orfèvres » de Benjamin Lehrer avec Didier Bourdon, Caroline Anglade, Yann Papin

SYNOPSIS ET DÉTAILS :

Panique quai des Orfèvres ! Un tueur en série, surnommé le Ver(s) Solitaire, sème des alexandrins sur des scènes de crime, causant terreur et confusion. Clarisse Sterling, une jeune enquêtrice enthousiaste, se voit confier cette affaire sous la supervision du légendaire commissaire Keller. Armée de 200 g de chouquettes et d’un bel ananas bien placé, Clarisse doit jongler entre les bras cassés de la brigade criminelle et des énigmes tordues pour démasquer l’assassin… La mission impossible ne fait que commencer.

Salle des fêtes, Archigny 38 rue Roger Furgé 86210 ARCHIGNY Archigny 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « demarchcooperative@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T20:30:00+02:00 – 2023-10-05T22:30:00+02:00

2023-10-05T20:30:00+02:00 – 2023-10-05T22:30:00+02:00

Ciéma