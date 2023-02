Projection “Ciné chez Nous” Tirailleurs – Salle des fêtes Archigny Salle des fêtes, Archigny Archigny Catégories d’Évènement: Archigny

Projection "Ciné chez Nous" Tirailleurs – Salle des fêtes Archigny
Jeudi 23 février, 20h30
Salle des fêtes, Archigny

Plein tarif : 6€, tarif réduit : 4€50

Tirailleurs, film de Mathieu Vadepied projeté à 20h30, Salle des fêtes
Plein tarif : 6€, tarif réduit : 4€50

Le ciné chez nous à Archigny vous propose la projection du film "Tirailleurs".

Synopsis :

1917, Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force.

Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble.

Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s’affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l’arracher aux combats et le ramener sain et sauf.

