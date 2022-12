Ciné à Archigny – « Belle et Sébastien : Nouvelle Génération » Salle des fêtes Archigny Catégories d’évènement: Archigny

Ciné à Archigny – « Belle et Sébastien : Nouvelle Génération » Salle des fêtes, 29 décembre 2022, Archigny. Ciné à Archigny – « Belle et Sébastien : Nouvelle Génération » Jeudi 29 décembre, 20h30 Salle des fêtes

Plein tarif : 6€, tarif réduit : 4€50

Ciné à Archigny avec le film « Belle et Sébastien : Nouvelle Génération » Salle des fêtes 38 Rue Roger Furge 86210 Archigny Chavarre Archigny 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine Le ciné chez nous à Archigny vous propose :

>> le film « Belle et Sébastien : Nouvelle génération » de Pierre Coré avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice David

le Jeudi 29 décembre à 20h30 à la Salle des fêtes d’Archigny

SYNOPSIS ET DÉTAILS :

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes comme lui… Mais c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie.

