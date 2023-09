Journée « sportive, musicale et gastronomique » sur la voie de Tours (Gr 655) Salle des fêtes Arancou, 1 octobre 2023, Arancou.

Arancou,Pyrénées-Atlantiques

-10h : Au départ de la salle des fêtes d’Arancou, marche de 14km et 300m de dénivelé entre Arancou et Viellenave de Bidouze par les bords de la Bidouze. Balade et pique-nique (à apporter) au bord de l’eau à Viellenave sur Bidouze.

Arrivée à 15h30-16h avec possibilité de se doucher à la salle des fêtes.

-17h: Concert gratuit à l’église d’Arancou avec le quatuor de Saxophones « Lauben » et le choeur d’hommes basque « Aizkoa ».

Réservation par mail ou par téléphones (120places).

-19h30: Apéritif et Buffet-Grillades en « libre participation »..

Salle des fêtes

Arancou 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



-10 a.m.: Starting from Arancou village hall, 14km walk with 300m ascent between Arancou and Viellenave de Bidouze along the banks of the Bidouze. Walk and picnic (bring your own) by the water in Viellenave sur Bidouze.

Arrival at 3:30-4pm, with shower facilities at the village hall.

-5pm: Free concert at Arancou church with the « Lauben » saxophone quartet and the « Aizkoa » Basque men’s choir.

Reservations by e-mail or telephone (120 places).

-7:30 pm: Aperitif and Buffet-Grillades with « free participation ».

-10h: Salida del ayuntamiento de Arancou, recorrido de 14 km con 300 m de desnivel entre Arancou y Viellenave de Bidouze por las orillas del Bidouze. Paseo y picnic (llevar) a orillas del río en Viellenave sur Bidouze.

Llegada a las 15h30 – 16h00, con duchas en el ayuntamiento.

-17.00 h: Concierto gratuito en la iglesia de Arancou con el cuarteto de saxofones « Lauben » y el coro masculino vasco « Aizkoa ».

Reservas por correo electrónico o teléfono (120 plazas).

-19h30: Aperitivo y Buffet-Grilladas con participación libre.

-10 Uhr: Ab dem Festsaal von Arancou, Wanderung von 14 km und 300 m Höhenunterschied zwischen Arancou und Viellenave de Bidouze entlang des Ufers der Bidouze. Wanderung und Picknick (mitzubringen) am Wasser in Viellenave sur Bidouze.

Ankunft um 15:30-16:00 Uhr mit der Möglichkeit, im Festsaal zu duschen.

-17 Uhr: Gratiskonzert in der Kirche von Arancou mit dem Saxophonquartett « Lauben » und dem baskischen Männerchor « Aizkoa ».

Reservierung per E-Mail oder Telefon (120 Plätze).

-19.30 Uhr: Aperitif und Grillbuffet mit « freier Teilnahme ».

