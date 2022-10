Spectacle Éros et Psyché, par la compagnie L’Oiseau Lyre Salle des fêtes Apt Catégories d’évènement: Apt

Entrée libre, à partir de 9 ans

Événement de C’est mon patrimoine 2022 Salle des fêtes Place Gabriel Péri, 84400 APT Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

La salle des fêtes de la ville d’Apt est située au rez-de-chaussée du bâtiment de la mairie. D’abord il y a Vénus à la beauté irradiante. À ses côtés, son fidèle archer, Eros, à la fois ange et démon. À eux deux, ils tendent et détendent les ficelles si fragiles de l’amour. Mais une mortelle hissée au rang de déesse vient bousculer ce duo divin : Psyché… Un conte musical qui donne du rouge aux joues et le sourire aux lèvres.

Libre adaptation d’après « L’âne d’or » d’Apulée (IIème siècle).

