Marché de Noël Salle des fêtes Aouste-sur-Sye, 3 décembre 2023, Aouste-sur-Sye.

Aouste-sur-Sye,Drôme

Le collectif « Ensemble pour Noël » en partenariat avec « Graines de scène » vous invitent au marché de Noel qui aura lieu toute la journée à la salle des fêtes. Présence du père Noël de de 10h à 12h et 14h à 16h..

2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Salle des fêtes

Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The « Ensemble pour Noël » collective, in partnership with « Graines de scène », invite you to the Christmas market taking place all day at the Salle des Fêtes. Santa Claus will be on hand from 10am to 12pm and 2pm to 4pm.

El colectivo « Ensemble pour Noël », en colaboración con « Graines de scène », le invita al mercado navideño, que tendrá lugar durante todo el día en la sala del pueblo. Papá Noel estará presente de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00.

Das Kollektiv « Ensemble pour Noël » in Partnerschaft mit « Graines de scène » lädt Sie zum Weihnachtsmarkt ein, der den ganzen Tag über in der Festhalle stattfindet. Der Weihnachtsmann ist von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 16:00 Uhr anwesend.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans