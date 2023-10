Fiesta de LXS Muertos / Cumbia – Forro – Spectacle Salle des fêtes Aouste-sur-Sye, 4 novembre 2023, Aouste-sur-Sye.

Aouste-sur-Sye,Drôme

Nous vous donnons rendez-vous le 4 novembre pour célébrer la mémoire de nos mort.es, ces personnes chères retournées à la Pacha Mama. C’est l’occasion d’honorer leurs mémoires dans la joie à la manière du peuple de Teotihuacano du Mexique !.

2023-11-04 16:00:00 fin : 2023-11-05 02:00:00. .

Salle des fêtes

Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We invite you to join us on November 4 to celebrate the memory of our dead loved ones who have returned to the Pacha Mama. It’s an opportunity to honor their memories in the joyful way of Mexico’s Teotihuacano people!

Te invitamos a unirte a nosotros el 4 de noviembre para celebrar la memoria de nuestros seres queridos fallecidos que han regresado a la Pacha Mama. Es una oportunidad para honrar sus recuerdos con alegría, ¡al igual que el pueblo teotihuacano de México!

Wir treffen uns am 4. November, um das Gedenken an unsere Toten zu feiern, an die geliebten Menschen, die zu Pacha Mama zurückgekehrt sind. Dies ist eine Gelegenheit, ihr Andenken in Freude zu ehren, wie es die Teotihuacano-Völker in Mexiko tun!

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans