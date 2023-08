Festi Jeux Salle des Fêtes Aouste-sur-Sye, 23 septembre 2023, Aouste-sur-Sye.

Aouste-sur-Sye,Drôme

Les Pierres à feu organisent leur Festival de jeux pour la cinquième fois depuis leur création. Venez nombreux !.

2023-09-23 14:00:00 fin : 2023-09-23

Salle des Fêtes

Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Les Pierres à feu are holding their Festival de jeux for the fifth time since their creation. Come one, come all!

Les Pierres à feu celebran su Festival de Juegos por quinta vez desde su fundación. Vengan todos

Die Feuersteine veranstalten ihr Spielefestival zum fünften Mal seit ihrer Gründung. Kommen Sie zahlreich!

