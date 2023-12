RÉVEILLON DU NOUVEL AN – EQUINATURE48 LES CAVALIERS DU MAZEL Salle des Fêtes Antrenas, 31 décembre 2023, Antrenas.

Antrenas Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31

Venez célébrer le nouvel an à la Salle des Fêtes d’Antrenas : repas, karaoké, blind test et soirée dansante sont au programme de cette soirée.

Menu :

-Apéritif et amuses bouches

-Chili con carne

-Brownie et sa glace

-Coupe pétillante

-Café

Votre dress code : Western!

Soirée organisée par Equinature48 au profit des Cavaliers du Mazel.

EUR.

Salle des Fêtes

Antrenas 48100 Lozère Occitanie



