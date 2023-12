Marché de Noël Salle des fêtes Antagnac, 4 décembre 2023, Antagnac.

Antagnac,Lot-et-Garonne

Producteurs, artisans, photo avec le Père Noël, maquillage, vente des productions des enfants du RPI.

Buvette et vente de pâtisseries sur place..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:00:00. .

Salle des fêtes

Antagnac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Producers, craftsmen, photo with Santa Claus, face painting, sale of RPI children’s products.

Refreshments and pastries on sale.

Productores, artesanos, foto con Papá Noel, pintacaras, venta de productos infantiles RPI.

Venta de refrescos y bollería.

Produzenten, Handwerker, Foto mit dem Weihnachtsmann, Schminken, Verkauf der Produktionen der Kinder des RPI.

Erfrischungsgetränke und Verkauf von Gebäck vor Ort.

