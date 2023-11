Grand loto Salle des fêtes Antagnac, 26 novembre 2023, Antagnac.

Antagnac,Lot-et-Garonne

Grand loto du Trio de Cougouze.

7 parties de 3 quines et 3 cartons, soit 42 lots à gagner..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Salle des fêtes

Antagnac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Grand loto of the Trio de Cougouze.

7 games of 3 quines and 3 cartons, 42 prizes to be won.

Gran loto del Trío de Cougouze.

7 juegos de 3 quines y 3 cajas, 42 premios a ganar.

Großes Lotto des Trio de Cougouze.

7 Spiele mit je 3 Quines und 3 Kartons, d. h. es gab 42 Preise zu gewinnen.

