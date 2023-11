Soirée Beaujolais Nouveau Salle des fêtes Antagnac Catégories d’Évènement: Antagnac

Lot-et-Garonne Soirée Beaujolais Nouveau Salle des fêtes Antagnac, 16 novembre 2023, Antagnac. Antagnac,Lot-et-Garonne Soirée Beaujolais Nouveau

Velouté de butternut, assiette de charcuterie (jambon cru, jambon blanc, terrine, pâté en croûte & rosette), tricandilles, cœurs de canards, assiette d’huîtres, assiette de fromage, dessert, buvette.

Ouvert à tous..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . .

Salle des fêtes

Antagnac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Beaujolais Nouveau evening

Butternut cream soup, charcuterie platter (cured ham, white ham, terrine, pâté en croûte & rosette), tricandilles, duck hearts, oyster platter, cheese platter, dessert, refreshments.

Open to all. Velada Beaujolais Nouveau

Sopa de crema de mantequilla, tabla de embutidos (jamón curado, jamón blanco, terrina, paté en croûte y rosette), tricandillas, corazones de pato, bandeja de ostras, tabla de quesos, postre, barra de refrescos.

Abierto a todos. Abend mit Beaujolais Nouveau

Butternut-Suppe, Wurstteller (Rohschinken, Weißschinken, Terrine, Pastete & Rosette), Tricandilles, Entenherzen, Austernteller, Käseteller, Dessert, Erfrischungsgetränk.

