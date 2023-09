Spectacle de magie humouristique Salle des fêtes Anoye Catégories d’Évènement: Anoye

Pyrénées-Atlantiques Spectacle de magie humouristique Salle des fêtes Anoye, 3 novembre 2023, Anoye. Anoye,Pyrénées-Atlantiques Spectacle de magie, grande illusion, mentaliste avec Dan le magicien.

Durée : 50min..

2023-11-03

Salle des fêtes

Anoye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Magic show, grand illusion, mentalist with Dan the magician.

Running time: 50min. Espectáculo de magia, grandes ilusiones y mentalismo con el mago Dan.

Duración: 50 min. Zaubershow, große Illusion, Mentalist mit Dan dem Zauberer.

