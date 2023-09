23ème Foire aux Vins et aux Fromages de France Salle des fêtes Anglars-Juillac, 4 novembre 2023, Anglars-Juillac.

Anglars-Juillac,Lot

Découvrez les exposants venus de la France entière pour vous faire déguster leurs vins régionaux, les divers fromages, ainsi que d’autres exposants: les huîtres d’Oléron, les macarons de Pim, les chocolats de Fabien, les crêpes de Thierry.

2023-11-04 fin : 2023-11-05 . EUR.

Salle des fêtes

Anglars-Juillac 46140 Lot Occitanie



Discover exhibitors from all over France, offering tastings of their regional wines and various cheeses, as well as other exhibitors: Oléron oysters, Pim’s macaroons, Fabien’s chocolates, Thierry’s crêpes, etc

Descubra los expositores venidos de toda Francia para hacerle degustar sus vinos y quesos regionales, así como otros expositores: ostras de Oléron, macarrones de Pim, chocolates de Fabien, crêpes de Thierry, etc

Entdecken Sie die Aussteller aus ganz Frankreich, die Ihnen ihre regionalen Weine und Käse anbieten, sowie andere Aussteller: Austern aus Oléron, Pim’s Macarons, Fabien’s Schokolade, Thierry’s Crêpes usw

