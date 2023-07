Fête votive d’Anglars-Juillac Salle des fêtes Anglars-Juillac, 21 juillet 2023, Anglars-Juillac.

Anglars-Juillac,Lot

Le comité des fêtes vous embarque pour une fête votive haute en couleurs, les 21 et 22 juillet 2023 ! Changement de décor pour cette édition : retrouvez notre belle équipe sur la place de la salle des fêtes, au centre du village, entre les bourgs d’« Anglars » et « Juillac » !.

2023-07-21 fin : 2023-07-22 . 18 EUR.

Salle des fêtes

Anglars-Juillac 46140 Lot Occitanie



The Fête des Fêtes Committee invites you to a colorful fête votive on July 21 and 22, 2023! A change of scenery for this year’s event: our team will be on hand in the village center, between the towns of « Anglars » and « Juillac » Anglars » and « Juillac »!

El Comité de la Fête des Fêtes le espera los días 21 y 22 de julio de 2023 con una colorida fiesta votiva Un cambio de escenario para la fiesta de este año: ¡encontrará a nuestro gran equipo en la plaza del pueblo, en el centro de la localidad, entre las ciudades mercado de « Anglars » y « Juillac »! Anglars y Juillac

Das Festkomitee lädt Sie am 21. und 22. Juli 2023 zu einem farbenfrohen Votivfest ein! In diesem Jahr gibt es einen Tapetenwechsel: Sie finden unser schönes Team auf dem Platz vor dem Festsaal, im Zentrum des Dorfes, zwischen den Dörfern « ? Anglars » und « Juillac »

