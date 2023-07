Viva Pouligue’n’ Roll Salle des Fêtes André Ravache + Place des cirques Le pouliguen, 24 juin 2023, Le pouliguen.

Viva Pouligue’n’ Roll 24 et 25 juin Salle des Fêtes André Ravache + Place des cirques Billet: 20

Pour votre plus grand plaisir, plongez dans l’Amérique des années 50’s pendant 2 jours: Présentation de voitures et motos US anciennes, stands vintage, élection de Mini-Miss Pin-up, concerts …

Salle des Fêtes André Ravache + Place des cirques Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 69 65 73 62 »}, {« type »: « email », « value »: « poli.pascal@bbax.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/viva-pouligue-n-roll-le-pouliguen.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T09:00:00+02:00 – 2023-06-24T19:00:00+02:00

2023-06-25T09:00:00+02:00 – 2023-06-25T19:00:00+02:00

CULTURE LOISIRS