Soirée Cabaret Salle des fêtes André Ravache Le pouliguen, 16 décembre 2023, Le pouliguen.

Soirée Cabaret Samedi 16 décembre, 20h00 Salle des fêtes André Ravache Public

2h de spectacle de cabaret avec danseuses vêtues de somptueux costumes, chanteuse, chanteur interprétant des medleys de chansons françaises et un comédien-humoriste drôle dans la subtilité et le quiproquo.

Le spectacle sera accompagné d’un dîner servi à table.

Permanences – réservations les 3, 4 et 10 novembre de 10h00 à 12h00

Salle du Foyer, place Jean Moulin

Renseignements : 06 85 99 46 27 / 06 71 21 60 30

Salle des fêtes André Ravache Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 99 46 27 »}, {« type »: « email », « value »: « cmdflepouliguen@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://cmdflepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/soiree-cabaret-le-pouliguen.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T20:00:00+01:00 – 2023-12-17T06:00:00+01:00

2023-12-16T20:00:00+01:00 – 2023-12-17T06:00:00+01:00

CULTURE LOISIRS