Goûter ou colis de Noël pour les ainés Mercredi 14 décembre, 15h00 Salle des Fêtes André Ravache

Afin de célébrer les fêtes de fin d'année, le CCAS propose à toutes les personnes nées avant 1951, deux formules au choix :

– Goûter intergénérationnel avec les enfants des structures jeunesse + ateliers créatifs + chants de Noël : Mercredi 14 décembre de 15h à 17h30 à la salle des Fêtes André Ravache

– Colis de noël livré courant décembre à votre domicilepar les élus

