Nord Le cosmonaute agricole Salle des fêtes André Kerkhove Leers, 14 juin 2019, Leers. Le cosmonaute agricole 14 et 16 juin 2019 Salle des fêtes André Kerkhove Tarif normal : 6 € / Tarif réduit – Tarif Pass’ Culture : 3 € / Ticket également valable pour la lecture musicale « La petite fille de M. Linh » le même soir. Dans les années 60, Eulalie, paysanne se morfond lors d’un été d’une exceptionnelle sécheresse tandis que son mari, Zéphyrin, ne se soucie plus que de la course des planètes. Tandis que les vaches s’époumonent, elle exhorte en vain son époux à retrouver le goût du travail plutôt que celui de la métaphysique. Surgit alors un cosmonaute, tout juste tombé d’un nouvel Eldorado, l’espace… Délicieusement surréaliste, empreinte d’humour et de poésie comme tout le théâtre d’Obaldia, « Le cosmonaute agricole » séduit autant qu’il interpelle car son théâtre s’adresse aux spectateurs qui ne confondent pas « pesanteur et gravité ». Par l’atelier Adultes 1 de la Compagnie Rémanences. Salle des fêtes André Kerkhove rue de Wattrelos 59115 LEERS Leers 59115 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@compagnie-remanences.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 02 44 02 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

