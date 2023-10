Cet évènement est passé La petite fille de Monsieur Linh Salle des fêtes André Kerkhove Leers Catégories d’Évènement: Leers

Nord La petite fille de Monsieur Linh Salle des fêtes André Kerkhove Leers, 14 juin 2019, Leers. La petite fille de Monsieur Linh Vendredi 14 juin 2019, 19h30 Salle des fêtes André Kerkhove Tarif normal : 6 € / Tarif réduit – Tarif Pass’ Culture : 3 € / Ticket également valable pour le spectacle « Le cosmonaute agricole » le même soir. La petite fille de Monsieur Linh, texte de Philippe Claudel, c’est d’abord un récit, le récit d’un exil, celui d’un vieil homme debout à l’arrière d’un bateau qui, contraint au départ, regarde s’éloigner son pays. Ici le voyage prend la forme d’un exil, d’une contrainte pour rester en vie et l’Eldorado une fois atteint n’a ni l’odeur ni la couleur attendue… L’écriture de Claudel et la solitude de ce vieux Monsieur face à un monde qu’il ne peut comprendre résonnent douloureusement avec notre histoire européenne contemporaine. Par l’atelier Adultes 2 de la Compagnie Rémanences. Salle des fêtes André Kerkhove rue de Wattrelos 59115 LEERS Leers 59115 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@compagnie-remanences.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 02 44 02 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

