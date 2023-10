Cet évènement est passé Couple ouvert à deux battants Salle des fêtes André Kerkhove Leers Catégories d’Évènement: Leers

Nord Couple ouvert à deux battants Salle des fêtes André Kerkhove Leers, 13 juin 2019, Leers. Couple ouvert à deux battants 13 et 15 juin 2019 Salle des fêtes André Kerkhove Tarif normal : 6 € / Tarif réduit – Tarif Pass’ Culture : 3 € Sorte de satire de la liberté conjugale, cette pièce est aussi politique : il est question d’un homme, d’une femme, d’une crise mais aussi d’une révolution féminine. Dans ce texte certains ressorts comiques ou rebondissements peuvent faire croire à un vaudeville mais ici les personnages sont des funambules qui dansent dangereusement sur une corde raide. Les portes claquent, le rire fuse mais chacun d’eux frôle le désastre à tout instant. C’est une partition exigeante qui demande un engagement total, une performance physique et un travail accru de la langue mais quel plaisir que ce « déluge verbal ». Par l’atelier Adultes 2 de la Compagnie Rémanences. Salle des fêtes André Kerkhove rue de Wattrelos 59115 LEERS Leers 59115 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@compagnie-remanences.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 02 44 02 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-13T20:00:00+02:00 – 2019-06-13T21:30:00+02:00

2019-06-15T20:00:00+02:00 – 2019-06-15T21:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Leers, Nord Autres Lieu Salle des fêtes André Kerkhove Adresse rue de Wattrelos 59115 LEERS Ville Leers Departement Nord Lieu Ville Salle des fêtes André Kerkhove Leers latitude longitude 50.689743;3.236156

