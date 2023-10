Nouveau monde ! Airs et mélodies d’Amérique du Sud Salle des fêtes André Kerkhove Leers, 19 mai 2019, Leers.

Nouveau monde ! Airs et mélodies d’Amérique du Sud Dimanche 19 mai 2019, 16h00 Salle des fêtes André Kerkhove Tarif : 5 € / Tarif Pass’ Culture : 4 € / -14 ans : gratuit.

Dès 2011 avec les Belles Sorties, le Choeur de l’Opéra de Lille propose des programmes variés : de la comédie musicale Made in Broadway, des chansons françaises et anglaises, un best of de choeurs d’opéras, des airs de tango ou des mélodies slaves et bohêmes… On retrouve ici sur les routes musicales chaloupées sud-américaines, un programme qui s’inscrit dans le thème de Lille3000 : Eldorado.

Salle des fêtes André Kerkhove rue de Wattrelos 59115 LEERS Leers 59115 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-19T16:00:00+02:00 – 2019-05-19T17:30:00+02:00

© Simon Gosselin.