Vide-greniers Jouets Salle des Fêtes André Comte Soyons, 15 octobre 2023, Soyons.

Soyons,Ardèche

L’Atelier Créatif de Soyons organise un vide-greniers jouets ! Une belle occasion de préparer sa liste de Noël….

2023-10-15 09:00:00 fin : 2023-10-15 16:30:00. .

Salle des Fêtes André Comte

Soyons 07130 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



The Atelier Créatif de Soyons is organizing a toy garage sale! A great opportunity to prepare your Christmas list?

El Atelier Créatif de Soyons organiza un mercadillo de juguetes ¿Una buena oportunidad para preparar la lista de Navidad?

Das Atelier Créatif de Soyons organisiert einen Spielzeugflohmarkt! Eine gute Gelegenheit, seine Weihnachtsliste vorzubereiten?

