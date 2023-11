SERENA – SAISON CULTURELLE DE L’ERNÉE Salle des fêtes Andouillé, 7 décembre 2023, Andouillé.

Andouillé,Mayenne

Théâtre. Construit sur le rythme d’un match de tennis en trois sets, de l’entrée sur le court à la remise des trophées, Serena est un spectacle génialement ovni..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . EUR.

Salle des fêtes

Andouillé 53240 Mayenne Pays de la Loire



Theater. Built to the rhythm of a three-set tennis match, from the first set to the trophy presentation, Serena is an ingenious UFO show.

Teatro. Construida al ritmo de un partido de tenis a tres sets, desde el momento en que las jugadoras saltan a la pista hasta la entrega de trofeos, Serena es un brillante espectáculo de ovnis.

Theaterstück. Serena ist eine geniale UFO-Show, die im Rhythmus eines Tennismatches in drei Sätzen aufgebaut ist, vom Betreten des Platzes bis zur Übergabe der Trophäen.

Mise à jour le 2023-11-21 par eSPRIT Pays de la Loire