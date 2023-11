MARCHÉ DE NOËL D’ANDOUILLÉ – LES 25 ANS ! Salle des fêtes Andouillé, 26 novembre 2023, Andouillé.

Andouillé,Mayenne

Les Amis des Écoles Publiques vous invitent au 25ème marché de Noël d’Andouillé !.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Salle des fêtes

Andouillé 53240 Mayenne Pays de la Loire



Les Amis des Écoles Publiques invite you to the 25th Andouillé Christmas Market!

¡Los Amigos de las Escuelas Públicas le invitan al 25º Mercado Navideño de Andouillé!

Die Freunde der öffentlichen Schulen laden Sie zum 25. Weihnachtsmarkt in Andouillé ein!

Mise à jour le 2023-11-21 par eSPRIT Pays de la Loire