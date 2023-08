Serena salle des fêtes Andouillé, 7 décembre 2023, Andouillé.

Serena 7 et 8 décembre salle des fêtes

Serena, c’est l’histoire de Clément, jeune metteur en scène de 34 ans.

Clément aime par-dessus tout le théâtre.

Il adore les grandes héroïnes, les acteurs et les actrices.

Surtout les actrices extravagantes.

Il aime aussi le tennis.

Mais ça, il ne le dit pas souvent.

Il a une joueuse favorite.

Serena.

Serena Williams.

Dans sa vie, Serena prend beaucoup de place.

Il a suivi toute sa carrière, vécu tous ses exploits et ses échecs.

Il l’a découverte quand il avait 13 ans.

Clément n’a a priori rien en commun avec Serena et pourtant il a toujours voulu lui ressembler.

Il fait 1m60, mais il est comme Serena.

Vous pouvez sourire.

Il a grandi avec Serena. Il a gagné avec elle, souffert avec elle.

Et aujourd’hui, il peut enfin nous parler d’elle.

Construit sur le rythme d’un match de tennis en trois sets, de l’entrée sur le court à la remise des trophées, Serena est un génial ovni scénique. Dans ce spectacle les codes du théâtre, du stand-up, de la mode et du commentaire sportif s’entremêlent pour nous raconter l’histoire d’un jeune homme qui part la découverte d’une femme sportive va s’émanciper.

Entre anecdotes et émotions personnelles, Serena réconcilie les genres dans une perspective volontairement libertaire. Indispensable ! Parce que s’autoriser à être soi-même, c’est un combat de tous les jours.

salle des fêtes andouillé Andouillé 53240 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 05 98 80 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/SAISON_CULTURELLE_ERNEE/index.htm »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T20:00:00+01:00 – 2023-12-07T21:30:00+01:00

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T21:30:00+01:00

gregbrehin_82