Nouvel An 2024 Salle des fêtes Andelot-en-Montagne Catégories d’Évènement: Andelot-en-Montagne

Jura Nouvel An 2024 Salle des fêtes Andelot-en-Montagne, 31 décembre 2023, Andelot-en-Montagne. Andelot-en-Montagne Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31 . Soirée animée par « LAP Dance Animation ».

Au menu : apéritif, coquille St Jacques, morillade comtoise, trio de légumes anciens, fromages, baba de Noël fruits exotiques, soupe à l’oignon.

48 € par adulte et 15 € par enfant.

Réservation obligatoire avant le 26 décembre. EUR.

Salle des fêtes

Andelot-en-Montagne 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-11 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA Détails Catégories d’Évènement: Andelot-en-Montagne, Jura Autres Code postal 39110 Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Andelot-en-Montagne Departement Jura Lieu Ville Salle des fêtes Andelot-en-Montagne Latitude 46.85288 Longitude 5.93602 latitude longitude 46.85288;5.93602

Salle des fêtes Andelot-en-Montagne Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/andelot-en-montagne/