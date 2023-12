Marché de Noël Salle des fêtes Amayé-sur-Orne Catégories d’Évènement: Amayé-sur-Orne

Calvados Marché de Noël Salle des fêtes Amayé-sur-Orne, 17 décembre 2023, Amayé-sur-Orne. Amayé-sur-Orne Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 10:00:00

fin : 2023-12-17 19:00:00 Restauration / Buvette, WC

Différents exposants avec des produits du terroir, artisanat d’art, auteurs en dédicace, restauration gourmande, panier garni à gagner, tour de calèche avec le père noël.

Restauration / Buvette, WC

Différents exposants avec des produits du terroir, artisanat d’art, auteurs en dédicace, restauration gourmande, panier garni à gagner, tour de calèche avec le père noël

Restauration / Buvette, WC

Différents exposants avec des produits du terroir, artisanat d’art, auteurs en dédicace, restauration gourmande, panier garni à gagner, tour de calèche avec le père noël .

Salle des fêtes

Amayé-sur-Orne 14210 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-13 par Orne Odon Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Amayé-sur-Orne, Calvados Autres Code postal 14210 Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Amayé-sur-Orne Departement Calvados Lieu Ville Salle des fêtes Amayé-sur-Orne Latitude 49.085263 Longitude -0.438848 latitude longitude 49.085263;-0.438848

Salle des fêtes Amayé-sur-Orne Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amaye-sur-orne/