Repas choucroute Salle des fêtes Allemans-du-Dropt, 19 novembre 2023, Allemans-du-Dropt.

Allemans-du-Dropt,Lot-et-Garonne

Venez nombreux au repas choucroute organisé par l’association de jumelage Amitié Allemans-Dietwiller ! Pensez à réserver votre place avant le 14 novembre. Apportez vos couverts..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

Salle des fêtes

Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come one, come all to the sauerkraut meal organized by the Amitié Allemans-Dietwiller twinning association! Remember to reserve your place before November 14. Bring your own cutlery.

Vengan todos a la comida de chucrut organizada por la asociación de hermanamiento Amitié Allemans-Dietwiller No olvides reservar tu plaza antes del 14 de noviembre. Traiga sus cubiertos.

Kommen Sie zahlreich zum Sauerkraut-Essen, das vom Partnerschaftsverein Amitié Allemans-Dietwiller organisiert wird! Denken Sie daran, Ihren Platz vor dem 14. November zu reservieren. Bringen Sie Ihr Besteck mit.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT du Pays de Lauzun