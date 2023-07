Vide Grenier et Marché Gourmand Salle des fêtes Allas-les-Mines, 5 août 2023, Allas-les-Mines.

Allas-les-Mines,Dordogne

Vide Grenier en extérieur : emplacement 2 € le mètre (tables non fournies), de 9h à 19h

Marché Gourmand : Soirée Dansante animée par « Olivier IMBERTY » à partir de 19h30 (portez vos couverts).

Salle des fêtes

Allas-les-Mines 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Outdoor Flea Market: pitch 2? per metre (tables not provided), 9am to 7pm

Marché Gourmand: Dance evening with « Olivier IMBERTY » from 7.30pm (bring your own cutlery)

Rastro al aire libre: parcela de 2? por metro (no se proporcionan mesas), de 9.00 a 19.00 h

Mercado gastronómico: velada de baile con « Olivier IMBERTY » a partir de las 19.30 h (traiga sus propios cubiertos)

Vide Grenier (Flohmarkt) im Freien: Standplatz 2 ? pro Meter (Tische werden nicht gestellt), von 9 bis 19 Uhr

Marché Gourmand: Tanzabend, moderiert von « Olivier IMBERTY », ab 19.30 Uhr (Besteck mitbringen)

