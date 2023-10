Concert Machu Picchu Salle des fêtes Alfred Colin Ronchin, 30 juin 2019, Ronchin.

Concert Machu Picchu Dimanche 30 juin 2019, 11h00, 16h00 Salle des fêtes Alfred Colin Entrée libre

2 représentations du conte musical Machu Picchu.

Plus de 120 enfants réunis pour cette création musicale avec choeurs et récitants, le résultat de plusieurs mois de travail dans chacune des structures concernées, avec une coordination réalisée par l’école de musique de Ronchin.

Salle des fêtes Alfred Colin 650 avenue Jean Jaurès, 59790 Ronchin Ronchin 59790 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 53 80 49 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ville-ronchin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/ville.ronchin/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-30T11:00:00+02:00 – 2019-06-30T12:00:00+02:00

2019-06-30T16:00:00+02:00 – 2019-06-30T17:00:00+02:00