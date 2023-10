Cet évènement est passé Concert Machu Picchu Salle des fêtes Alfred Colin Ronchin Catégories d’Évènement: Nord

Ronchin Concert Machu Picchu Salle des fêtes Alfred Colin Ronchin, 30 juin 2019, Ronchin. Concert Machu Picchu Dimanche 30 juin 2019, 11h00, 16h00 Salle des fêtes Alfred Colin Entrée libre Présenté par l’école de musique de Ronchin, avec la participation des enfants de l’école primaires Jules Ferry et Notre-Dame de Lourdes, le conte musical Machu Picchu, écrit par Eric Bourdet dans le cadre de l’Eldorado, est inspiré des musiques sud-américaines. Plus de 200 musiciens, choristes seront réunis ! Salle des fêtes Alfred Colin 650 avenue Jean Jaurès, 59790 Ronchin Ronchin 59790 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.53.80.49 »}, {« type »: « link », « value »: « http://ronchinfacile.ville-ronchin.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-30T11:00:00+02:00 – 2019-06-30T12:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Nord, Ronchin Autres Lieu Salle des fêtes Alfred Colin Adresse 650 avenue Jean Jaurès, 59790 Ronchin Ville Ronchin

